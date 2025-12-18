El atletismo resurge en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- El atletismo comienza a recuperar terreno en el municipio de Pénjamo gracias al esfuerzo de entrenadores y atletas que, con trabajo constante, buscan devolverle protagonismo a una disciplina que por años fue relegada.

Actualmente, uno de los equipos locales de atletismo entrena a alrededor de 15 atletas, integrados por niñas, niños, jóvenes y adultos, con edades que van desde los 10 hasta más de 40 años. Esta diversidad refleja el carácter incluyente del deporte, que hoy en día también abre espacio al para atletismo y a adultos mayores.

De acuerdo con Jesús Ramírez, el entrenador entrevistado, Pénjamo ha sido históricamente un semillero importante de atletas, con representantes destacados a nivel estatal y nacional. Aunque el impulso disminuyó durante algún tiempo, hoy el municipio comienza a retomar el camino del crecimiento deportivo.

Entre los talentos más sobresalientes se encuentran Brandon Ventura, así como Adán, atleta entrenado por el profesor Claudio César, quien recientemente compitió en San Luis Potosí obteniendo excelentes marcas, quedándose cerca del pódium, pero demostrando un alto nivel competitivo.

“El crecimiento ha sido poco a poco, pero constante. Tenemos buenos corredores de fondo y velocidad, así como lanzadores destacados. Vamos avanzando”, señaló el entrenador, quien confió en que los resultados seguirán mejorando.

Uno de los principales retos para el atletismo en Pénjamo, explicó, es la promoción. Consideró que es fundamental motivar a más personas a practicar este deporte mediante difusión e incentivos, además de continuar con la organización de carreras locales, las cuales han despertado el interés de nuevos participantes.

“Correr es muy sencillo, solo tienes que levantarte y mover los pies”, expresó al destacar que el atletismo es una disciplina accesible para cualquier persona que decida intentarlo.

De cara al 2026, las expectativas son positivas. Se espera obtener buenos resultados tanto en atletismo convencional como en para atletismo, con la posibilidad de destacar no solo a nivel estatal, sino también nacional.

Para terminar Jesús Ramírez invitó a todos los niños y jóvenes a qué no se “aburran” en las próximas vacaciones y que se acerquen a practicar el atletismo, y vayan a entrenar a la Unidad Deportiva del municipio, a las 8 de la mañana durante este espacio vacacional.