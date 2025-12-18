Aprueba Presupuesto para 2026 por 2 mil 648 mdp en Irapuato; seguridad concentra mayor inversión

Irapuato, Guanajuato.- Para el Gobierno de Irapuato, la seguridad de las y los irapuatenses es una prioridad; por ello, durante la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 33, se aprobó por mayoría de votos el Proyecto del Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, por un monto total de 2 mil 648 millones de pesos.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, refrendó su compromiso de trabajar por la seguridad de la población, por lo que para el Ejercicio Fiscal 2026 se destinará un mayor presupuesto para acciones de fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con una asignación de 640 millones de pesos.

“Este esfuerzo es el resultado de una administración hacendaria eficiente, prudente y apegada a la normatividad vigente. El Presupuesto 2026 está construido bajo un enfoque de presupuesto basado en resultados; se dice fácil, pero llegar a este punto es un logro muy importante. Este presupuesto está alineado al Programa de Gobierno Municipal 2024-2027, lo que significa que cada peso tiene un propósito claro, un objetivo definido y un resultado que puede ser medido”, resaltó.

Alfaro García señaló que este proyecto prioriza con claridad tres grandes frentes: la seguridad ciudadana como la principal preocupación, ocupación y acción del Gobierno Municipal; la prestación de servicios públicos de calidad; y los programas sociales y educativos con impacto directo en las personas.

“Estoy convencida de que la aprobación de este Presupuesto 2026 nos permitirá seguir avanzando con paso firme, rumbo claro, orden, transparencia y resultados, cumpliendo el compromiso que tenemos con las familias de Irapuato y con el futuro de nuestro municipio”, destacó.

Del total de 2 mil 648 millones de pesos, el 22% será destinado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el 20% a la Dirección de Servicios Públicos y el 7% a Obra Pública, porcentaje que podrá incrementarse mediante recursos concurrentes con el Gobierno del Estado.

Asimismo, durante la sesión también se aprobó el nuevo Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Irapuato, con el cual se dota al Gobierno Municipal de una arquitectura organizacional moderna, con competencias claras, responsabilidades definidas y mecanismos de coordinación que fortalecen la gobernabilidad, la planeación estratégica y la rendición de cuentas. Además, se incorpora de manera transversal el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, la inclusión, la diversidad, la atención a juventudes, la sostenibilidad y el gobierno abierto.