“Ley Esposa”: sólo candidatas mujeres a la gobernatura 2027

México.- Con la consigna de fortalecer la paridad de género, la conocida “Ley esposa” surge como propuesta para considerar únicamente la postulación de mujeres en el cargo de gobernación del 2027. El posicionamiento de estados como Nuevo León y San Luis Potosí (en cuyo caso ya se aprobó la reforma) abren la posibilidad de presentar a las esposas de los gobernadores actuales como las siguientes candidatas.

San Luis Potosí

El congreso del estado aprobó desde el 14 de diciembre la reforma en la que sólo representantes femeninas de cada partido podrán competir para la dirigencia estatal. Con 19 votos a favor y 8 en contra, en tres días se admitió la iniciativa.

El gobernador del partido Verde, Ricardo Gallardo Cardona, defendió la postura de la “Ley Gobernadora” al expresar que por más de 80 años los hombres se han impuesto en el estado. El funcionario ha generado cuestionamientos sobre su apoyo a la ley, ya que su esposa, la senadora Ruth González aseguraría así un lugar como contendiente para las próximas elecciones.

Nuevo León

Sin concretarse aún, la propuesta “Ley Mariana” surgió igualmente de la falta de una mujer en el poder ejecutivo estatal. Del mismo modo que en San Luis Potosí, se critica el hecho de que la cónyuge del gobernador emecista Samuel García, Mariana Rodríguez, se vea beneficiada.

Aunque el planteamiento ya lleva desde junio, el congreso aún no ha dado dictamen definitivo.

Al respecto, la presidenta de la nación Claudia Sheinbaum argumento una distinción en postular por igual número de candidatos sobre “imponer” un género, dejando en claro que había que consultar si la propuesta es anticonstitucional o no. Además, recalcó que el Congreso aprobó que para el 2030 no será posible que familiares directos hasta el cuarto nivel apliquen para ocupar el mismo puesto de elección popular