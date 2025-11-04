Detienen a presunto narcomenudista en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a un hombre de 39 años de edad, presuntamente relacionado con la distribución de drogas, luego de ser reportado por entregar “sobres de plástico” en la zona del mercado de Artesanías.

Una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre un individuo que entregaba un sobre con polvo blanco a otra persona. Minutos después, una segunda llamada anónima confirmó los mismos hechos, por lo que unidades de Policía Municipal acudieron al lugar.

En el sitio fueron localizados dos hombres, uno de ellos identificado como lavador de autos, quien trabajaba en un vehículo con las ventanillas abajo. Durante la inspección preventiva para eliminar fuentes de peligro, ambos comenzaron a comportarse de forma agresiva y con palabras altisonantes, motivo por el cual fueron asegurados por faltas administrativas.

Al revisar el vehículo, los oficiales encontraron siete envoltorios de plástico con presunta marihuana y un envoltorio con una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal. Por estos hechos, el conductor fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente, mientras que el lavador de autos fue remitido al área de juez calificador por falta administrativa.

Durante la detención, una mujer que dijo ser pareja del detenido intentó impedir la acción policial al cerrar el paso a la grúa que trasladaría el vehículo, identificándose como parte del Poder Judicial y advirtiendo a los oficiales que “no sabían con quién se metían”. La mujer también fue detenida por faltas administrativas.