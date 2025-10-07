El 23% de guanajuatenses, con problemas de obesidad: Secretaría Salud

El porcentaje sube a 40% en menores de edad, una incidencia mayor al promedio del resto del país

Velio Ortega7 octubre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- El reporte más reciente de la Secretaría de Salud federal indica que el 23 por ciento de la población en Guanajuato sufre problemas de obesidad y sobrepeso. La entidad está en el estándar nacional, no así su población infantil.

En Guanajuato el sobrepeso y la obesidad afectan a 7 de cada 10 hombres y mujeres mayores de 20 años, pero en el caso de infancia y adolescencia, el 40 por ciento de menores de edad en Guanajuato tienen obesidad o sobrepeso y de cada 10 niños de 5 a 11 años, tres ya viven con estos padecimientos, se advierte en el documento que cubre el periodo 2024-2027.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud de Guanajuato, los cinco municipios con mayor índice de sobrepeso y obesidad infantil son Acámbaro (57.7%), Cuerámaro (55.3%), San Luis de la Paz (54.5%), Juventino Rosas (53.5%) y Tarimoro (51.2%).

Múltiples causas, un mismo desenlace

A nivel nacional, el 35 por ciento de los menores de edad (de 5 a 19 años) vive con sobrepeso u obesidad. Sin embargo, en Guanajuato el porcentaje es aún mayor. Solo en el grupo de 5 a 11 años, la prevalencia de sobrepeso fue de 17.1 por ciento, y de obesidad, de 16 por ciento. La incidencia es mayor entre los varones.

Pero el panorama empeora con la edad: entre adolescentes de 12 a 19 años, el 35.9 por ciento padece alguno de estos problemas, siendo 22.1 por ciento por sobrepeso y 13.8 por ciento por obesidad.

SSG atiende en Centros de Salud de León a casi seis mil personas con obesidad

La Secretaría de Salud del Estado atienden a casi 6 mil personas que padecen con obesidad en los Centros de Salud de la ciudad de Léon.

Sólo el 19.2% tiene un control adecuado de la enfermedad gracias a la detección oportuna e intervención de personal de Jurisdicción Sanitaria VII.

Estas cifras resaltan la importancia de tomar medidas inmediatas para prevenir y tratar este problema de salud.

Las consecuencias del sobrepeso y la obesidad son graves y afectan diversos sistemas del cuerpo. Entre las enfermedades más comunes asociadas a esta condición se encuentran las enfermedades cardiovasculares (como las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, problemas respiratorios, y complicaciones ginecológicas como menstruación irregular e infertilidad.

Para prevenir el sobrepeso y la obesidad, es fundamental hacer cambios en el estilo de vida. Algunas de las acciones clave incluyen:

  • Limitar la ingesta de grasas y azúcares, especialmente los provenientes de alimentos procesados.
  • Aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos.
  • Realizar actividad física periódica: 60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos.
  • Evitar el consumo de bebidas azucaradas como refrescos y jugos industrializados.

Velio Ortega7 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información