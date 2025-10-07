El 23% de guanajuatenses, con problemas de obesidad: Secretaría Salud

Guanajuato, Guanajuato.- El reporte más reciente de la Secretaría de Salud federal indica que el 23 por ciento de la población en Guanajuato sufre problemas de obesidad y sobrepeso. La entidad está en el estándar nacional, no así su población infantil.

En Guanajuato el sobrepeso y la obesidad afectan a 7 de cada 10 hombres y mujeres mayores de 20 años, pero en el caso de infancia y adolescencia, el 40 por ciento de menores de edad en Guanajuato tienen obesidad o sobrepeso y de cada 10 niños de 5 a 11 años, tres ya viven con estos padecimientos, se advierte en el documento que cubre el periodo 2024-2027.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud de Guanajuato, los cinco municipios con mayor índice de sobrepeso y obesidad infantil son Acámbaro (57.7%), Cuerámaro (55.3%), San Luis de la Paz (54.5%), Juventino Rosas (53.5%) y Tarimoro (51.2%).

Múltiples causas, un mismo desenlace

A nivel nacional, el 35 por ciento de los menores de edad (de 5 a 19 años) vive con sobrepeso u obesidad. Sin embargo, en Guanajuato el porcentaje es aún mayor. Solo en el grupo de 5 a 11 años, la prevalencia de sobrepeso fue de 17.1 por ciento, y de obesidad, de 16 por ciento. La incidencia es mayor entre los varones.

Pero el panorama empeora con la edad: entre adolescentes de 12 a 19 años, el 35.9 por ciento padece alguno de estos problemas, siendo 22.1 por ciento por sobrepeso y 13.8 por ciento por obesidad.

SSG atiende en Centros de Salud de León a casi seis mil personas con obesidad

La Secretaría de Salud del Estado atienden a casi 6 mil personas que padecen con obesidad en los Centros de Salud de la ciudad de Léon.

Sólo el 19.2% tiene un control adecuado de la enfermedad gracias a la detección oportuna e intervención de personal de Jurisdicción Sanitaria VII.

Estas cifras resaltan la importancia de tomar medidas inmediatas para prevenir y tratar este problema de salud.

Las consecuencias del sobrepeso y la obesidad son graves y afectan diversos sistemas del cuerpo. Entre las enfermedades más comunes asociadas a esta condición se encuentran las enfermedades cardiovasculares (como las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, problemas respiratorios, y complicaciones ginecológicas como menstruación irregular e infertilidad.

Para prevenir el sobrepeso y la obesidad, es fundamental hacer cambios en el estilo de vida. Algunas de las acciones clave incluyen: