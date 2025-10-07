Falta de vacuna contra tuberculosis: mal nacional que afecta a Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- La falta de vacuna BCG (contra la tuberculosis) es a nivel nacional y afecta a Guanajuato, aseveró el secretario de Salud del estado, Gabriel Cortés Alcalá.

La vacuna BCG es una vacuna que previene la tuberculosis (TB), una enfermedad infecciosa grave causada por una bacteria similar al bacilo de la vacuna, llamado Mycobacterium bovis. La vacuna se elabora con este bacilo vivo, pero debilitado (atenuado), lo que permite al sistema inmunitario producir anticuerpos contra la tuberculosis. Se administra principalmente a recién nacidos y niños en zonas con alto riesgo de TB o donde la enfermedad es común.

El funcionario explicó que problema de abastecimiento es porque la empresa que las produce tuvo un cambio de domicilio, solicitó de nuevo el permiso a la COFEPRIS y es el proceso que está tardando:

“La empresa que las produce tuvo un cambio de domicilio y el momento en que hace el cambio de domicilio vuelve a meter documentación a través de Cofepris para solicitar permiso, y eso es lo que está tardando, pero es un tema de la empresa que los produce, no es un tema ni siquiera que atañe al Estado en la adquisición o en la gestión para tener vacunas, pero la noticia es que a mediados de este mes ya van a llegar vacunas aquí al Estado de BCG para ponernos al corriente con todos los niños que no han recibido la dosis de recién nacido”.

La empresa debe entregar un millón 300 mil dosis y para Guanajuato corresponderán entre siete a 10 mil biológicos de BCG.

Sobre el abastecimiento de medicamentos, en el país hay problemas administrativos por las contrataciones, pero eso no genera problemas para Guanajuato, pues es un sistema independiente; es por eso, dijo, que en Guanajuato está completo el cuadro de vacunas, especialmente las destinadas a combatir la hepatitis B. Tenemos más de 95 por ciento de surtimiento de recetas, aseveró.

Aclaró que no han tenido solicitudes de institutos federales, como el IMSS o el ISSSTE, para contar con medicamentos que no tengan, y las solicitudes van más sobre atenciones médicas para los pacientes y derechohabientes de esos organismos.

El 13 inicia campaña intensa de vacunación

El 13 de octubre iniciará la campaña intensa de vacunación por la temporada de frío, donde se busca reforzar los cuatros de salud para prevenir casos de influenza y Covid. El funcionario dijo no tener el dato sobre cuántos biológicos llegaran este año para Guanajuato, confió en que estarán en tiempo y forma para iniciar con la atención para los grupos vulnerables, que son niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con alguna enfermedad crónica degenerativa.

No hay temporada de sarampión

El secretario de Salud afirmó que no hay casos de sarampión en ningún lado de la entidad, mucho menos en las escuelas, ni que pudiera haber brotes por la temporada de frío. En mayo hubo dos casos y otro en el mes de junio y fueron atendidos y resueltos. Gracias a la cobertura extraordinaria de vacunas, afirmó, no hubo contagios.