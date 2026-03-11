Ejidatarios de La Charca bloquean bulevar a Villas en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un grupo de ejidatarios del ejido La Charca del municipio de Irapuato, realizó un bloqueo momentáneo sobre el bulevar a Villas, en la ciudad de Irapuato, para exigir el pago de indemnizaciones por presuntas afectaciones a sus tierras, la movilización causó un severo caos vial.

De acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Gómez, los manifestantes pertenecen al ejido La Charca, ubicado cerca del ejido San José Jorge, y aseguran haber sufrido daños causados por el municipio y que buscan sean compensados económicamente.

Son pertenecientes al ejido de La Charca… están exigiendo el pago de algunas indemnizaciones en razón de algunas afectaciones que comentan haber sufrido, explicó el funcionario municipal.

El cierre de la vialidad provocó complicaciones en el tránsito vehicular, ya que los manifestantes obstaculizaron el acceso al bulevar, aunque la protesta se mantuvo por un tiempo limitado.

Según informó el secretario del Ayuntamiento, el bloqueo duró aproximadamente 30 minutos, tras lo cual la circulación fue restablecida luego de entablar diálogo con los inconformes.

Gómez señaló que el gobierno municipal ya ha sostenido conversaciones con los ejidatarios y les ha indicado que las presuntas afectaciones no derivan de obras realizadas por la actual administración, por lo que el proceso deberá resolverse a través de las instancias legales correspondientes.

Ya hemos platicado con ellos que estas afectaciones no fueron hechas por esta administración. Los invitamos a que acudan ante los tribunales agrarios a hacer el reclamo y el tema ya se está atendiendo, señaló.

El funcionario agregó que incluso existe la posibilidad de que los daños señalados se hayan originado en administraciones anteriores, por lo que la vía adecuada para resolver la situación es a través de los tribunales agrarios.

Tras la manifestación, autoridades municipales y representantes del ejido acordaron realizar una nueva mesa de diálogo para dar seguimiento al tema.

La reunión se llevará a cabo el próximo viernes al mediodía, donde se revisarán nuevamente las inquietudes de los ejidatarios y el avance de los procesos legales que han iniciado.

Mientras tanto, el gobierno municipal reiteró que respeta el derecho a la manifestación, aunque hizo un llamado a que las demandas se tramiten por las vías institucionales para evitar afectaciones a la movilidad de los ciudadanos.