Aliados y oposición rechazan reforma electoral de Sheinbaum

Ciudad de México.- La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum fue desechada tras no alcanzar la mayoría calificada. Con 259 votos de MORENA a favor, 234 votos en contra de las bancadas PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PT y PVEM, además de una abstención, no habrá cambios por el momento.

De acuerdo con diputados panistas, la reforma no atendía a la urgencia de evitar que el crimen organizado se involucrara en las elecciones. Además de que se determinó que afectaba al principio de división de poderes.

“Morena se quedó sin mayoría calificada y esa es la mejor muestra de que en 2027 sí se le puede quitar todo el poder”, afirmó el diputado Miguel Salim, representante del Distrito 11 de León.