Ejército “coarta labor periodística”, en Guanajuato

En un evento donde se encontraban autoridades militares, estatales y municipales, elementos del ejército impiden a reporteros acercarse a funcionarios para buscar una declaración

Gerry Orozco15 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- El Ejército Mexicano en un evento realizado en la Doceava Región Militar, en Irapuato, impidió a los reporteros que cubrían el acontecimiento, realizaran entrevistas a funcionarios estatales y municipales que se encontraban presentes.

Los representantes de los medios que se encontraban presentes, aparentemente fueron coartados pues al parecer el ejército quería imponer una agenda de a qué funcionario entrevistar y a quienes no.

Reporteros que cubrieron el evento mencionaron que si querían un evento “a modo” mejor no hubieran convocado a la prensa puesto que además de coptar el trabajo periodístico, fueron tratados de mala manera por oficiales de la institución.

Reporteros dijeron que asistieron a la zona militar puesto que fueron convocados por el mismo ejercicio para cubrir el acontecimiento, pero señalaron que al llegar se encontraron con restricciones para acceder, posteriormente fueron colocados en una zona que obstaculiza la labor informativa, puesto que la zona de prensa estaba muy lejos de la zona donde se desarrollaba el evento.

Una vez terminado el protocolo de la conmemoración, los reporteros señalaron que se vieron impedidos de acercarse a las autoridades civiles que se encontraban ahí, para poder entrevistarlos sobre diferentes asuntos que son de interés para la ciudadanía.

Al parecer la orden de no permitir a los medios de comunicación cumplir con su labor fue dictada por instrucciones del general Gabriel Martínez García.

Los reporteros señalaron que si las autoridades militares no quieren dar declaraciones sobre las acciones que realizan, es responsable, pero bajo ninguna circunstancia deben de impedir o hablar en nombre de las autoridades civiles, ellos son los que deben de tomar la determinación de atender o no a la prensa.

