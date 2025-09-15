Guanajuato suma más de 188 proyectos de inversión mexicana desde 2006

Irapuato, Guanajuato.- Desde 2006, Guanajuato ha recibido más de 188 proyectos de capital mexicano, con una inversión superior a los 3 mil 575 millones de dólares y la generación de más de 55 mil 280 empleos.

De acuerdo con información oficial, la entidad mantiene un compromiso con la promoción de sus ventajas competitivas, lo que ha permitido consolidarse como un destino confiable para la instalación de nuevas industrias.

La Secretaría de Economía destacó que la estrategia de política económica busca atraer inversiones dirigidas, complementarias y sustentables, con el fin de agregar valor a la economía local y abrir oportunidades para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Las inversiones mexicanas se han instalado en distintos municipios, entre ellos Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo El Grande, Celaya, Dolores Hidalgo, Guanajuato capital, Irapuato, León, Salamanca, San Miguel de Allende, Silao y Villagrán.

Los proyectos abarcan diversos sectores como agroalimentos, automotriz-autopartes, servicios, electrodomésticos, construcción, cerámica y materiales, metalmecánica, plástico, cuero-calzado, nuevas tecnologías, químico, textil-confección, aeronáutico, farmacéutico, cosmético y tecnologías de la información.

En lo que va de la actual administración estatal, se han concretado 34 proyectos que representan una inversión de 2 mil 950 millones de dólares y la creación de más de 8 mil 430 empleos. Estas inversiones se han establecido dentro y fuera del corredor industrial en municipios como Apaseo el Grande, Irapuato, Salamanca, Silao, Guanajuato, Villagrán, León, San Miguel de Allende, San José Iturbide, Abasolo, Celaya y Romita.

Con este avance, Guanajuato refuerza su estrategia de diversificación y consolidación de la cadena de valor en los diferentes sectores económicos con presencia en la entidad, manteniéndose como un destino confiable para la inversión.