Reciben en Guanajuato el ‘fuego simbólico’ de Independencia

Guanajuato, Gto.- En el marco de las celebraciones por el aniversario de la Independencia de México, la Zona UG del Colegio de Nivel Medio Superior fue sede de la ceremonia de recepción del ‘fuego simbólico’, esto por parte del contingente de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de Pénjamo.

En 1980, se originó esta tradición en el municipio de Pénjamo, a partir de la carrera atlética en honor también a Octavio Reyes, “El Caras”, profesor de educación física de dicha preparatoria, quien impulsó la iniciativa y de cuya competencia se seleccionan a las y los atletas para la conmemoración.

El selectivo, integrado por 39 estudiantes y 10 docentes de la ENMS Pénjamo, traslada este fuego, que simboliza la Independencia de la nación, mediante relevos a lo largo de casi 174 kilómetros, desde Dolores Hidalgo hasta su ciudad.

La ruta comienza el 15 de septiembre en “la cuna de la Independencia”, donde autoridades municipales otorgan el ‘fuego simbólico’ al estudiante con la mejor trayectoria del 5to semestre. Posteriormente, el relevo se realiza por equipos de docentes y estudiantes de diversos niveles hasta Guanajuato capital, donde aguardan autoridades universitarias.

En la ceremonia de recepción, estuvieron presentes el Secretario General de la Universidad de Guanajuato (UG), Dr. Salvador Hernández Castro, en representación de la Dra. Claudia Susana Gómez López, Rectora General; el Director del CNMS, Dr. Juan Antonio Sánchez Márquez; el Secretario Académico del CNMS, Dr. Víctor Hugo Gónzalez Torres, la Coordinadora General de Desarrollo Académico del CNMS, Mtra. Ma. Teresa Sánchez Conejo; el Director de Desarrollo Estudiantil de la UG, Mtro. Luis Rafael González Negrete; y el Director de la ENMS Pénjamo, C. D. Gerardo Fuentes Cordera, así como coordinadores, coordinadoras y personal del CNMS.

En reconocimiento al entusiasmo y el espíritu cívico de la comunidad universitaria a lo largo de 45 años ininterrumpidos, se hizo entrega de la medalla conmemorativa del ‘fuego simbólico’.

Posteriormente, el trayecto continuó a cargo de estudiantes de 5to semestre hasta Los Pastitos, en el centro de Guanajuato capital, sitio donde se retomaron los relevos por el resto del contingente, con dirección a la ENMS Pénjamo.

Aproximadamente a las 22:00 horas, se realizará un recorrido por las principales calles de Pénjamo. Finalmente, las y los ganadores de la carrera tendrán el privilegio de entregar este fuego a la persona titular de la presidencia municipal, con lo que se dará paso al tradicional “Grito de Independencia” y las fiestas patrias de la ciudad.