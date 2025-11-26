Egresados de la UG destacan con “Zinnia”, filme independiente sobre violencia en Guanajuato

Guanajuato, Gto- Un grupo de egresadas y egresados de la Universidad de Guanajuato (UG) es parte sustantiva de un proyecto de cine independiente, el cual retrata problemáticas vinculadas a la violencia en Guanajuato y ha logrado posicionarse en dos festivales nacionales.

Este proyecto es Zinnia (2025), un largometraje de acción titulado con el nombre de su protagonista, cuya palabra refiere a una flor y significa ‘constancia’ y ‘resiliencia’. El guion está inspirado en obras del novelista japonés Kan Shimozawa, escrito y dirigido por Noel Díaz y Claudio Moreno (“Rancho”), este último egresado de la Licenciatura en Diseño Gráfico, donde se relata la historia de una mujer ciega desde su nacimiento, quien enfrenta un contexto que la vulnera transformando su debilidad en poder y fuerza.

En cuanto al rodaje, este tuvo una duración de dos semanas, aunque implicó siete meses de trabajo previo y dos años de postproducción. El financiamiento corrió a cargo de los directores y productores, con apoyo de negocios, locatarios y sociedad en los municipios de Guanajuato e Irapuato.

El elenco y el equipo de producción estuvo integrado por más de 50 personas, incluyendo artistas visuales, escénicos y digitales, entre otras disciplinas, quienes participaron en actividades de maquillaje, fotografía, escritura, dirección, coreografía y dobles de acción, provenientes de Guanajuato, Irapuato y Salamanca, la mayoría egresados o aún estudiantes de la UG.

Hasta la fecha, esta película ha logrado tener presencia en dos magnos eventos: el Festival Internacional de Cine Fantástico en Michoacán y el Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos en la Ciudad de México.