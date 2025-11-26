DIF Huanímaro inicia la Campaña Invernal 2025 con entrega de mil cobijas

Huanímaro, Guanajuato.- La presidencia municipal a través del Sistema Municipal DIF, dan el arranque a la “Campaña Invernal 2025” con la entrega de 1000 cobijas a personas vulnerables del municipio y sus comunidades.

Durante el evento que se realizó en las instalaciones del DIF municipal, se contó con la presencia de la alcaldesa municipal Lic. Laura Villalpando Arroyo, Karina Ruiz Rivera y Virginia González Chávez regidoras del ayuntamiento, además del secretario del ayuntamiento Luis Alfonso Elizarraraz Anguiano, la directora del DIF Caremm Santacruz Rivera, directores y coordinadores de las distintas áreas de la administración municipal.

De esta manera se cumple con la campaña que año con año en el municipio se apoya, en especial a sectores de la población como adultos mayores, con discapacidad y en estado de vulnerabilidad señaló la directora del dif municipal Caremm Santacruz Rivera. Dijo también que con esta campaña se busca contribuir a los esfuerzos que realiza el Gobierno Municipal para mitigar los efectos que el temporal tiene sobre la población, para nosotros lo más importante es la gente

Bibiana García González beneficiaria del programa agradeció a los funcionarios por continuar apoyando a mucha gente con el programa.

“Estamos muy contentos de arrancar otro año más de esta campaña invernal, es una de las campañas que más nos mueve porque nos da oportunidad de ver gente contenta.” Para muchos podría ser un apoyo sencillo, pero para para las personas más vulnerables es muy importante, si de algo hemos aprendido es que en el servicio público en ocasiones no son los montos, o cantidades de obras y acciones que hagan, sino cómo le transformas la vida a la gente, eso es lo que nos mueve a seguir sirviendo, y es lo que nos motiva a diario para seguir adelante en esta administración. Comentó en su mensaje la alcaldesa Laura Villapando Arroyo.

Con esta acción, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de estar cercano a las comunidades y de sumar esfuerzos con diferentes sectores para atender las inclemencias de la temporada de frío.