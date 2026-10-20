Edgar Castro y Guadalupe García se suman a lucha por el gobierno capitalino

Guanajuato, Guanajuato.- El expriista Edgar Castro Cerrillo y Guadalupe García, madre de dos connotados panistas, se registraron como aspirantes a la Coordinación de Defensores de la Transformación y la Soberanía Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); esto es: aspiran a la candidatura a la presidencia municipal por ese partido.

Su aspiración se suma a la del exdirigente estatal morenista Jesús Ramírez Garibay, la regidora Fernanda Arellano, el exrector de la Universidad de Guanajuato Luis Felipe Guerrero Agripino y la ciudadana periodista Silvia Mosqueda. Está pendiente el registro de la diputada local villagranense, Miriam Reyes Carmona.

Edgar Castro Cerrillo se incorporó recientemente a Morena y es asesor externo de César Prieto, presidente municipal morenista de Salamanca.

Trayectoria Política y Cargos Públicos

Castro Cerrillo fue presidente municipal de la capital de 2015 a 2018 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Previamente también llegó a fungir como alcalde interino. Compitió nuevamente por la alcaldía de la capital en el proceso electoral de 2021 a través de la coalición PRI-PRD, elección en la que fue derrotado. Dentro del PRI estatal ocupó diversos cargos directivos, tales como Secretario Adjunto a la Presidencia y representante ante órganos electorales.

Tras una militancia de casi 30 años en el PRI, Castro Cerrillo a principios de 2025, formalizó su afiliación a Morena, reapareciendo públicamente en asambleas informativas del partido guinda a mediados de 2026.

Guadalupe García Chávez es promotora y gestora cultural originaria de San Miguel de Allende, Guanajuato. Es la madre de los panistas Luis Alberto Villarreal García y Ricardo Villarreal García, quienes han sido presidentes municipales de aquella localidad, diputados y figuras de peso dentro del Partido Acción Nacional (PAN). Además, es la suegra de la actual gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez. También es hija del reconocido jurista Miguel Ángel García Domínguez.

En octubre de 2026, formalizó su registro en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura a la alcaldía de Guanajuato capital rumbo a las elecciones de 2027. García Chávez aclaró que jamás militó en el PAN y que sus ideales personales se alinean estrechamente con la Cuarta Transformación (4T), un movimiento político que su padre defendió legalmente décadas atrás.

Ambos personajes manejan en su discurso la admiración por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y asumen como base de su narrativa la frase de “por el bien de todos, primero los pobres”.