Más de un millón de mujeres en Guanajuato son población objetivo para detectar cáncer de mama

Guanajuato, Gto.- Un total de un millón 8 mil 903 mujeres de entre 25 y 69 años sin derechohabiencia conforman la población objetivo de la Secretaría de Salud de Guanajuato para las acciones de detección de cáncer de mama durante 2026, mediante exploraciones clínicas y mastografías.

De acuerdo con la dependencia estatal, en Guanajuato existen 3 millones 834 mil 816 personas sin derechohabiencia, de las cuales un millón 955 mil 282 son mujeres.

La estrategia de detección contempla dos grupos de edad, con procedimientos diferenciados para identificar oportunamente posibles alteraciones en las mamas y facilitar el acceso a atención médica.

Contemplan exploraciones clínicas y mastografías

Para 2026, la Secretaría de Salud estableció una población objetivo de 480 mil 974 mujeres de entre 25 y 39 años para exploraciones clínicas de mama, realizadas por personal de salud capacitado.

Asimismo, 527 mil 929 mujeres de entre 40 y 69 años integran la población objetivo para mastografías de tamizaje, estudios que permiten identificar cambios en el tejido mamario incluso antes de que sean perceptibles mediante una exploración física.

La dependencia precisó que la realización de estos estudios debe atender las indicaciones del personal médico, de acuerdo con la edad y las condiciones particulares de cada mujer.

¿Qué cambios pueden ser señales de cáncer de mama?

El secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, señaló que también se realizan campañas informativas para promover la autoexploración mamaria, dar a conocer los factores de riesgo y orientar sobre los signos y síntomas asociados con esta enfermedad.

La autoexploración permite que las mujeres conozcan las características habituales de sus mamas y puedan identificar cambios que requieran valoración médica.

Entre las alteraciones a las que se debe prestar atención se encuentran:

Aparición de bultos o tumoraciones.

Cambios inusuales en la piel de las mamas.

Modificaciones en el pezón.

Secreciones inusuales.

La Secretaría de Salud recomendó buscar atención médica ante cualquiera de estos cambios, sin esperar a que se presenten otras molestias.

Llaman a acudir a las unidades de salud

Cortés Alcalá exhortó a las mujeres a acudir a sus unidades médicas para recibir orientación sobre las acciones de prevención y detección disponibles.

La dependencia destacó que identificar oportunamente posibles alteraciones puede contribuir a iniciar el tratamiento de manera temprana y mejorar las posibilidades de atención.

Las acciones de promoción, prevención y detección forman parte de la estrategia estatal para facilitar el acceso a servicios de salud dirigidos a mujeres sin derechohabiencia.