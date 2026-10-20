60 mujeres con cáncer de mama protagonizan la Pasarela de Vida 2026 en León

León, Guanajuato.- Un total de 60 mujeres guanajuatenses de distintas edades participaron en la Pasarela de Vida 2026, realizada en el Teatro del Bicentenario de León, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

El encuentro reunió a mujeres con experiencias relacionadas con esta enfermedad, quienes desfilaron para compartir sus historias y promover un mensaje de confianza, acompañamiento y esperanza.

Las participantes recibieron apoyo de maquillistas y lucieron prendas del diseñador Paco Grandos, como parte de una jornada que combinó moda, música y testimonios de fortaleza personal.

Música y moda acompañaron a las participantes

Las actividades comenzaron a las 10 de la mañana con la presentación de la cantante Patty Ibarra, quien interpretó algunos de sus temas, entre ellos “Sábanas Vacías”.

Posteriormente, las 60 mujeres recorrieron la pasarela ante los asistentes, en una actividad orientada a reconocer sus experiencias y destacar la importancia del acompañamiento emocional durante el tratamiento del cáncer de mama.

Entre las participantes estuvo Beatriz Eugenia Anaya Negrete, conocida como Bety, de 53 años, quien ha enfrentado esta enfermedad y formó parte del encuentro.

Destacan importancia de la atención integral del cáncer de mama

Durante el evento, el secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, señaló que cada diagnóstico requiere atención profesional, acompañamiento cercano y un trato humano que considere tanto la salud física como las necesidades emocionales de las pacientes.

Por su parte, Grisell Quiroz Romero, presidenta del Comité Estatal de Patronatos y Voluntariados, explicó que la iniciativa busca reconocer a las mujeres más allá de su diagnóstico, fortalecer su confianza y recordarles que cuentan con acompañamiento durante su proceso de atención.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien presidió el evento, destacó el significado de la participación de las mujeres.

“Hoy esta pasarela no es un desfile de moda, es un desfile de valentía, de esperanza y de amor por la vida”, expresó.

La Pasarela de Vida 2026 formó parte de las actividades de sensibilización sobre el cáncer de mama, con énfasis en la prevención, la detección oportuna y la atención integral, así como en el acompañamiento a las pacientes y sus familias.