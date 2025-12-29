Habitantes de comunidades salmantinas obstruyen paso a relleno sanitario

Los vecinos de localidades aledañas al relleno se manifestaron en la entrada para pedir la reparación del camino

Daniela Solórzano29 diciembre, 2025

Salamanca, Guanajuato.- Vecinos de comunidades salmantinas aledañas al relleno sanitario se manifestaron en la entrada del mismo pidiendo la reparación del camino que pasa por localidades como Labor de Valtierra. Más de 10 vehículos de recolección de basura.

Los protestantes exigían la intervención de maquinaria para la obra, debido a que el camino es de uso cotidiano para los habitantes. De acuerdo con el secretario del ayuntamiento, Esaú Cano, las mejoras comenzarán a inicios de 2026.

Esta no es la primera vez que los habitantes se reúnen para cerrar el paso ya que anteriormente debido a incumplimiento de rehabilitación varias personas obstruyeron el acceso al relleno.

Cabe destacar que desde hace 15 años el relleno ha provocado diversas afectaciones a habitantes de comunidades como puerto de Guadalupe Buenavista de Valtierra y Cerro Blanco, en especial por el desprendimiento de malos olores y afectaciones a las tierras agrícolas.

