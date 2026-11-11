Dos trabajadores de empresa en Pénjamo sufren descarga eléctrica

Pénjamo, Guanajuato.- Dos trabajadores de una empresa de la comunidad Varal de Morales en Pénjamo fueron trasladados al Hospital General luego de sufrir una descarga eléctrica. Personal de emergencias atendió a los hombres.

Oxi-Medic Emergencias AC informó que en coordinación con Cruz Roja y Protección Civil se acudió a las instalaciones para valorar a las personas afectadas. Posteriormente los llevaron a recibir atención hospitalaria debido a su condición.

Hasta el momento se desconoce la gravedad del incidente, así como la mecánica de los hechos y la identidad de las víctimas.