Dos trabajadores de empresa en Pénjamo sufren descarga eléctrica

Los afectados fueron hospitalizados luego del incidente en una empresa de la comunidad Varal de Morales

Daniela Solórzano11 noviembre, 2026

Pénjamo, Guanajuato.- Dos trabajadores de una empresa de la comunidad Varal de Morales en Pénjamo fueron trasladados al Hospital General luego de sufrir una descarga eléctrica. Personal de emergencias atendió a los hombres.

Oxi-Medic Emergencias AC informó que en coordinación con Cruz Roja y Protección Civil se acudió a las instalaciones para valorar a las personas afectadas. Posteriormente los llevaron a recibir atención hospitalaria debido a su condición.

Hasta el momento se desconoce la gravedad del incidente, así como la mecánica de los hechos y la identidad de las víctimas.

Daniela Solórzano11 noviembre, 2026

Daniela Solórzano

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