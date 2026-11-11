Demolerán el módulo central de la “Prepa” de León

León, Guanajuato.- El módulo central de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) sede Centro Histórico, conocido popularmente como “Preparatoria Oficial de León”, será demolido y tendrá una reconstrucción con inversión de 90 millones de pesos.

Esto fue aprobado por el Consejo Universitario a dos años del incendio del auditorio del plantel, siniestro que lo destruyó y afectó a varias aulas. La zona sufrió daños estructurales. Sin embargo, el resto de la construcción se mantendrá conservada.

En su lugar, la Universidad de Guanajuato proyecta construir un nuevo edificio, cuya inversión se estima en 90 millones de pesos, informó la institución en un boletín de prensa, mismo que señala que la decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo General Universitario, luego de analizar siete opiniones técnicas especializadas, de las cuales seis coincidieron en que la zona siniestrada debe ser demolida, debido a que representa un riesgo para la comunidad estudiantil.

El incendio del auditorio de la Prepa Oficial de León ocurrió la madrugada del lunes 11 de noviembre de 2024. El siniestro comenzó alrededor de las 3:40 a.m. y el fuego se prolongó por espacio de cuatro horas antes de ser controlado por los bomberos y personal de Protección Civil.

El fuego dejó pérdidas materiales totales en el auditorio y causó severos daños estructurales en los dos niveles de aulas situados justo encima de este módulo central. Debido a la gravedad de las afectaciones en el concreto y las vigas de acero, las autoridades de la Universidad de Guanajuato determinaron que la zona afectada deberá ser demolida por completo para dar paso a una reconstrucción total del inmueble.

La versión oficial indica que de acuerdo con los estudios de expertos, las altas temperaturas provocadas por el fuego ocasionaron daños graves en columnas de concreto, vigas de acero y conexiones del auditorio. Además de deformaciones y pérdida de adherencia en los materiales, condiciones que comprometen la estabilidad de esa parte del inmueble.

Por lo anterior, se había tomado la decisión de derrumbar el edificio, pero los estudios de egresados tuvieron una versión diferente y como respuesta de la UG se determinó sólo tirar la zona más afectada y hacer ahí una nueva construcción.

Quienes ahí estudiaban tomaron luego clases virtuales y posteriormente fueron canalizados a otras instalaciones de la universidad.

Paso a la nostalgia

En donde se encuentra el edificio estuvo desde 1916 la sede del Colegio del Estado, que en 1945 se convirtió en Universidad de Guanajuato. El que fuera edificio de la Escuela de Instrucción Secundaria se convirtió en Escuela Preparatoria de León.

Ese edificio, de estilo neoclásico, fue derrumbado a principio de la década de 1950 y en su lugar se hizo uno acorde con la arquitectura, inaugurado en septiembre de 1953.

Aunque la UG tenía ya unidades para impartir licenciaturas, la Prepa Oficial era el principal espacio juvenil y con el tiempo la demanda lo rebasó, de tal forma que se hizo necesario un nuevo edificio, que fue estrenado en 1978.

El edificio que albergara originalmente a la Preparatoria se convirtió en espacio para clases vespertinas y nocturnas, por lo que se le conoció como “Prepa nocturna”.

El edificio albergó a las primeras carreras de ciencias sociales abiertas a principios del siglo XXI mientras la universidad construía sus nuevas sedes: Poliforum Cultural y San Carlos, a donde se irían las carreras de Antropología, Sociología y Ciencias Sociales. El edificio volvió a ser espacio para bachillerato.

En 2009, la Universidad de Guanajuato cambió su modelo de escuelas y facultades por el modelo departamental y matricial. Las preparatorias pasaron a ser llamadas Escuela de Nivel Medio Superior; la “nueva” –ubicada en el boulevard Hermanos Aldama- se quedó con la identidad formal y la “vieja” tuvo la distinción de “sede Centro Histórico”.

El debate por la reconstrucción

Tras el incendio, la UG mantuvo colaboración con distintas autoridades e instancias para determinar las condiciones de la zona afectada: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Protección Civil, la Fiscalía General del Estado y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Ante los resultados de los peritajes, la primera decisión fue la demolición total del edificio y la posible edificación de uno nuevo. Sin embargo, los egresados se opusieron a que el edificio desapareciera en su totalidad.

Finalmente, la decisión es demoler sólo la parte central de la finca y reconstruirla. La propuesta de reconstrucción contempla un nuevo módulo con un auditorio y sanitarios en la planta baja. En el primer nivel estarán el área de cabina y más sanitarios-

En el segundo piso se construirán aulas de mayor tamaño y espacios para servicios estudiantiles. Mientras que en el tercer nivel se proyectan cinco aulas con mayor capacidad y un centro de cómputo.

La inversión estimada es de 90 millones de pesos. La Universidad de Guanajuato presentó tres escenarios para conseguir los recursos y ejecutar la obra.

El primero contempla contar con todo el presupuesto y concluir los trabajos entre 2026 y 2030. El segundo plantea combinar recursos de la institución con apoyos externos, con una proyección de 2026 a 2031. El tercero considera utilizar únicamente recursos de la universidad, lo que extendería los trabajos hasta 2033.

La institución aclaró que los plazos dependerán de la disponibilidad presupuestal, por lo que todavía no hay una fecha definitiva para concluir la reconstrucción.