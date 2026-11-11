Capacitan a 15 mujeres en Belleza e Innovación Digital para impulsar el autoempleo en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- Con el propósito de generar nuevas herramientas de desarrollo profesional e ingresos para las familias locales, arrancó en el municipio el curso de capacitación en Belleza Integral y Emprendimiento Digital, en el que se integró un grupo de 15 mujeres beneficiarias.

La formación se desarrolla bajo el esquema del programa BÉCAT, mecanismo que dota a las participantes de un incentivo económico equivalente a un estipendio durante el periodo formativo, programado del 9 de noviembre al 7 de diciembre, contando además con cobertura de aseguramiento brindada por el municipio.

Durante el arranque oficial, el secretario del Ayuntamiento, Francisco Castellano, en representación del presidente municipal Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, enfatizó las acciones orientadas a consolidar plataformas de empleo, autoempleo y la atracción de inversiones productivas a la demarcación.

Por su parte, la directora regional de la Secretaría del Empleo del Estado, Jessica Aranda Verber y Vargas, reconoció la iniciativa del grupo participante para incorporarse a las dinámicas de formación técnica.

Respaldo institucional y validez curricular

En representación de las beneficiarias, Sayra de Jesús Villanueva valoró la oportunidad de acceder a instrucción práctica que les permita emprender un negocio propio y mejorar sus condiciones económicas familiares.

El taller es coordinado por la Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico municipal de manera conjunta con la Secretaría del Empleo del Estado y el Instituto Estatal de Capacitación (IECA).

Al concluir el mes de capacitación, las egresadas obtendrán acreditación con validez curricular expedida de forma conjunta por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) y el propio IECA.