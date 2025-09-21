Localizan restos humanos en Irapuato durante jornada de búsqueda de colectivos

Irapuato, Guanajuato

Restos humanos fueron localizados la tarde del sábado en un predio de una zona deshabitada de Irapuato, durante una jornada de búsqueda encabezada por el colectivo de familiares de desaparecidos “No Te Olvidamos, Te Buscamos”.

Desde temprano, las integrantes del colectivo solicitaron a la población que les compartieran puntos de referencia para ubicar posibles sitios de inhumación clandestina. Fue gracias a un reporte anónimo que lograron llegar al lugar del hallazgo, cuya ubicación exacta no fue revelada por motivos de seguridad.

Las madres buscadoras explicaron que el proceso de exhumación suele ser largo y requiere de gran esfuerzo físico. Con palas, picos y varillas trabajan varias horas hasta recuperar los restos, procurando conservarlos en las mejores condiciones posibles para registrar señas particulares que ayuden a la identificación.

Hasta el momento no se ha confirmado el número de víctimas a las que corresponden los restos encontrados. Las integrantes del colectivo señalaron que continuarán con las labores y pidieron a la población seguir enviando reportes de manera anónima a través de su página de Facebook “Colectivo No Te Olvidamos, Te Buscamos Irapuato Guanajuato”.

En el lugar estuvieron presentes elementos de la Policía Municipal, quienes brindaron acompañamiento a las buscadoras y aseguraron el área tras la localización. Las integrantes del colectivo colocaron bolsas para resguardar los restos humanos, que serán entregados a las autoridades competentes.

En las próximas horas, el colectivo espera contar con más información para facilitar la pronta identificación de las víctimas. Posteriormente, corresponderá a la Fiscalía General del Estado integrar la carpeta de investigación y realizar los estudios genéticos que permitan determinar la identidad de las personas encontradas.