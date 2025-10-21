Dos balaceras en negocios de Pénjamo dejaron un saldo de 9 lesionados

Pénjamo, Guanajuato.- Dos balaceras en negocios de Pénjamo terminaron con un saldo de cerca de 9 personas lesionadas, según información extraoficial. La primera ocurrió en la calle Córdoba de la colonia Coral de Piedra y la segunda, unas cuadras después en la calle Primero de Mayo; ambas en negocios de la ciudad.

Frente a un local aparentemente en remodelación de la calle Córdoba, perpendicular a la carretera a Magallanes un ataque armado dejó a 5 personas heridas, esto de manera extraoficial. Las autoridades municipales acudieron a la escena y personal de emergencias trasladó a las víctimas a un hospital, sin que hasta el momento se sepa la gravedad de las lesiones.

Durante el acordonamiento, al pie de la cortina del negocio se encontraba una prenda de ropa cubierta de sangre, así como manchas en la banqueta.

Minutos más tarde, se reportó otra agresión en la calle Primero de Mayo de la colonia Lázaro Cárdenas. A unas pocas cuadras del primer ataque, supuestamente 5 personas fueron víctimas de las balas. El evento, ocurrido en una barbería fue reportado al sistema de emergencias y la policía municipal arribó para el aseguramiento del lugar. De igual manera, las personas afectadas recibieron atención médica.

La Fiscalía del Estado ya se encuentra realizando las diligencias correspondientes en cada carpeta de investigación. La instancia determinará si existe una posible relación entre los ataques o si la mecánica discrepa.