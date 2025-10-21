Libia Dennise entrega obras y escrituras en Tarimoro y Juventino Rosas

Tarimoro/Juventino Rosas, Guanajuato.- En gira de trabajo por los municipios de Tarimoro y Juventino Rosas, la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, entregó obras y acciones en beneficio de las familias guanajuatenses.

En Tarimoro, la mandataria inauguró la modernización del Mercado San Miguel, con una inversión total de 5.8 millones de pesos, de los cuales 5.2 millones fueron aportados por el Estado y 582 mil pesos por el municipio. Las obras incluyeron rehabilitación del techado, muros, azotea y bajadas pluviales, entre otros trabajos.

El proyecto forma parte del programa “Mi Plaza”, que busca fortalecer los mercados tradicionales para hacerlos más competitivos y seguros. El mercado cuenta con 70 locales y es considerado un punto de encuentro y actividad económica para las familias tarimorenses.

Durante la misma visita, la Gobernadora encabezó la entrega de 50 escrituras públicas de propiedad dentro del programa estatal “Papelito Habla”, beneficiando a 195 habitantes de las comunidades El Pedregal, Providencia de la Esperanza, Las Carmelitas, Huapango, Sol Azteca, Potrero del Junco y La Esperanza.

Más tarde, en Juventino Rosas, Libia Dennise entregó la pavimentación de la calle Independencia, obra que forma parte del programa “Embelleciendo Mi Colonia”, con una inversión de 8.9 millones de pesos. Los trabajos incluyeron pavimento hidráulico, banquetas, redes de agua y drenaje, señalética y alumbrado, beneficiando a 59 familias.

La mandataria también entregó 12 escrituras públicas a familias del asentamiento La Esperanza I, lo que otorga certeza jurídica a 47 habitantes.

García Muñoz Ledo reiteró el compromiso de su administración con un gobierno cercano, transparente y que dé resultados a la ciudadanía. En la gira estuvo acompañada por los presidentes municipales de Tarimoro y Juventino Rosas, así como por funcionarios estatales.