Conoce a los consejeros del PAN originarios de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato. De Pénjamo, resultaron electas 4 mujeres y 3 hombres pára formar parte del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional. Entre los nuevos consejeros podrían estar los posibles aspirantes a las candidaturas, tanto a la alcaldía como a las diputaciones locales y federal.

Entre los consejeros se encuentran: Aurora Gómez Ramírez, Ana Paola Olmedo Velázquez, Irma Saldívar Gómez, Paula Viridiana Olmedo Lopez y Omar Gregorio Mendoza Flores, todos ellos han tenido diversos cargos o siguen siendo funcionarios públicos.

Aurora Gómez Ramírez

Aurora Gómez Ramírez, fue secretaría del ayuntamiento con Eduardo Luna Elizarrarás, en Pénjamo, siendo originaria de la delegación de Santa Ana Pacueco y actualmente forma parte del Comité Estatal del PAN, subrayando que al parecer estaría ligada ampliamente con el ex alcalde penjamense saliente Gregorio Mendoza, actualmente es la directora general regional de la Secretaría del Nuevo Comienzo.

Omar Gregorio Mendoza Flores

Omar Gregorio Mendoza Flores trabajó como actuario de la Secretaría Penal en Zinapécuaro; integrante del jurídico de la Procuraduría Agraria en San Luis de La Paz y la delegación Guanajuato, además de estar como secretario de ayuntamiento en la administración de Eduardo Luna Elizarrarás.

Al igual fue alcalde de Pénjamo para el trienio 2021-2024; en el año 2021, fue nombrado Coordinador de Presidentes, Síndicos y Regidores en el Estado de Guanajuato y actualmente es subsecretario en la Secretaría del Nuevo Comienzo.

Ana Paola Olmedo Velázquez

Ana Paola Olmedo Velázquez fue encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento de la Administración 2021-2024 con Omar Gregorio Mendoza, fue directora de Servicios Básicos en el periodo 2015 – 2018, además se había desempeñado como regidora del Ayuntamiento en el mismo periodo que le dejan la secretaría del ayuntamiento.

Víctor Hugo Soria Pérez

Víctor Hugo Soria Pérez, fue secretario del ayuntamiento en la Administración 2021-2024 con Omar Gregorio Mendoza, fue representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Pénjamo, en las elecciones del año 2021 y Coordinador de la Dirección de Tránsito del Municipio de Pénjamo.

Paula Viridiana Olmedo Lopez fue subdirectora del DIF de Pénjamo, en la Administración 2021-2024 con Omar Gregorio Mendoza

Ricardo Olmedo Morfin fue elegido presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Pénjamo en el año 2022; apenas en el mes de septiembre fue señalado por María de los Ángeles “Gelos” Pérez Méndez de haber sido candidato a varios puestos partidistas siendo un “deudor de cuotas” y vinculado también al grupo del ex alcalde Gregorio Mendoza Flores.

Finalmente, Irma Saldívar Gómez, trabajó en el área de relaciones pública de Pénjamo y en la Secretaría de Salud de Guanajuato.