Dos ataques armados, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato

Tarde sangrienta en Irapuato, dos ataques armados dejaron seis personas heridas y un despliegue policíaco previo al grito.

En un primer hecho, motociclistas armados dispararon en contra de un taller de costura; las balas alcanzaron a dos personas que se encontraban dentro del edificio.

El taller se ubica entre las calles Jamaica y Lagunilla, en la colonia Nuevo México.

El segundo ataque se dio en la colonia Los Ángeles, en una barbería que se ubica sobre la calle Villa Rosita, ahí cuatro personas resultaron heridas.

Según los testigos informaron que hombres a bordo de una motocicleta descendieron y entraron al negocio, dispararon en contra de trabajadores y clientes quienes se encontraban dentro del negocio.

Los seis herido fueron trasladados a recibir ayuda médica; en ambos hechos la Fiscalía General del Estado ya investiga los sucedido y ha abierto carpetas de investigación.