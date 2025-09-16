Cortejo fúnebre bajo balas, en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato

Durante un cortejo fúnebre, hombres armados dispararon en contra de los dolientes dejando cuatro personas lesionadas, en Pénjamo.

Durante la realización de la procesión que se enfilaba rumbo al panteón, los asistentes se vieron sorprendidos cuando escucharon los disparos que fueron dirigidos hacia ellos, el caos y el desconcierto se apoderó de la escena.

Al sistema de emergencias 911, se registró una llamada de alerta informando la sucedido, al lugar fueron enviadas varias unidades de seguridad pública, así como ambulancias

Según testigos informaron que cuando llegaron los paramédicos sólo encontraron a tres personas lesionadas las cuales fueron trasladadas a recibir atención médica a un hospital, así mismo mencionaron que otra de las víctimas fue trasladada a un hospital por familiares en un automóvil particular.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar de los hechos y comenzaron con las labores de recopilación de los indicios dejados en la zona, con lo que aperturaron una carpeta de investigación para dar con los responsables de este ataque.