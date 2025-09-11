¿Dónde pasará el desfile militar en Irapuato este 16 de septiembre?

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato, a través de la Dirección General de Educación, invita a las y los irapuatenses a disfrutar del Desfile Cívico-Militar Conmemorativo del Aniversario del Inicio de la Independencia de México.

El evento se llevará a cabo el martes 16 de septiembre a partir de las 9:00 de la mañana, con la participación de 35 instituciones educativas, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pentathlón y la Asociación de Charros.

El recorrido seguirá la ruta tradicional: iniciará en la calle Ramón Corona, en el Centro Histórico, continuará por la avenida Revolución, se incorporará a la avenida Guerrero y concluirá en el Monumento a la Bandera.

Se recomienda a las y los asistentes llevar gorra o sombrilla, bloqueador solar y mantenerse hidratados durante el evento.

Con este desfile, el Gobierno de Irapuato reafirma su compromiso por mantener vivas las tradiciones que nos identifican como mexicanos, además de generar espacios de convivencia familiar en un entorno seguro y de paz.