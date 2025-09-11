Guanajuato finaliza Jornada de Catarata con 201 cirugías

Hospitales de León, Salamanca, Irapuato, Guanajuato capital y San Luis de la Paz participaron en la jornada

Redacción Notus11 septiembre, 2025

Guanajuato.- Durante la que fue la novena Jornada de Cirugía de Catarata en lo que va de 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato realizó 201 procedimientos beneficiando al mismo número de pacientes gracias al trabajo institucional que se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital General de Zona (HGZ) No. 4 en Celaya.

El Instituto informó que es la segunda jornada que se realiza en este hospital durante el presente año sumado a las trabajadas en otros hospitales y unidades en diferentes municipios del estado como: León, Salamanca, Irapuato, Guanajuato capital y San Luis de la Paz.

Detalló que las y los pacientes son referidos a estas jornadas desde diferentes unidades toda vez que cumplen con el protocolo de atención médica requerido, a través de las cuales este año se beneficiaron a 1,369 pacientes, hasta este momento, para mejorar su salud visual y calidad de vida.

