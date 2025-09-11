Se escandaliza el catolicismo capitalino con exposición “iconoclasta”

Guanajuato, Guanajuato.- En la sala Jesús Gallardo de la Universidad de Guanajuato está una secuencia de crucifijos con diversas representaciones plásticas. La figura que más llama la atención es la de un cristo colocado de cabeza. La muestra ha generado la reacción del catolicismo capitalino. El activista social Roberto Saucedo Pimentel subió un video a redes digitales en el que acusa irrespeto a sus creencias.

La exposición es denominada ‘Iconoclasia’, que se conforma con esculturas de la crucifixión de Jesús, pero modificadas con la intención inicial de conllevar una “reflexión crítica sobre los símbolos religiosos”.

Las esculturas de la crucifixión muestran a un cristo ensangrentado, con tatuajes, crucificado de cabeza, vestido de mujer, como parte de la comunidad LGBT, menstruando, entre otras variantes.

La obra fue creada por el artista Eder Martínez, quien señaló que dicho arte busca reflexionar sobre las interpretaciones que la sociedad ha hecho de los textos sagrados cristianos.

Ya la comunidad católica capitalina empezó a recabar firmas para exigir a la Universidad de Guanajuato, desde una iniciativa ciudadana, que se retiré la exposición. La iniciativa lleva ya casi dos mil firmas.

Y Samantha con la virgencita

Como suele hacerlo con cuanta festividad religiosa se organiza en la ciudad, la presidenta municipal Samantha Smith participó esta tarde en la procesión de recorrido de la Nuestra Señora de Guanajuato con las calles guanajuatenses. El hecho fue formalmente anunciado al ser parte de la agenda que su área de Comunicación Social envió a los medios informativos.

Habrá que esperar la respuesta de la UG y la postura de la alcaldesa sobre la muestra de Eder Martínez.