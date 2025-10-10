Don Nico sigue vivo: su error denunciar “un mal gobierno”

Salvatierra, Guanajuato. Nico, el hombre que fue atacado a balazos durante una transmisión en vivo para mostrar el deterioro en la carretera que llega a Urireo, en el municipio de Salvatierra, continúa grave en un hospital de Celaya. El lesionado, tiene tres impactos de bala el glúteo, pelvis y en una pierna, su estado de salud es considerado como grave, además mantiene vigilancia personal.

Cuando Nico transmitía un video varios vehículos pasan en ambas direcciones. Cuando se mueve hacia su izquierda, dos hombres en una motocicleta roja van en dirección opuesta. El que va como pasajero dispara. Se escuchan seis o siete truenos con estruendo disparejo. Nico cae y suelta un llanto doloroso a la vez que exclama:

–¡Te amo! –¡Yo la amo!, Se escucha, a lo lejos, una angustiada voz de mujer:

Con el fondo del ronroneo de motores de vehículos que pasan, su voz suena a angustia y súplica:

–¡Te amo, ya me mataron, corazón! –¡Te amo: cuida mis niños, cuida mis niños, corazón! ¡Se me está yendo el aliento, te amo, corazón! ¡Cuida mis hijos, edúcalos! –¡Te amo, me estoy muriendo!

Y sentencia: –¡Que quede como un legado para el pueblo, que el pinche gobierno es una basura!

Nico hacía campaña desde su página de Facebook “Helados Nico” para exigir la reparación de baches en su comunidad de Urireo, donde es un comerciante conocido en la comunidad por su labor social y sus denuncias ciudadana.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, dio a conocer que se siguen varias líneas de investigación para el esclarecimiento del ataque y al igual el alcalde morenistas José Daniel Sámano Jiménez informó que ha recibido amenazas por esos hechos y que abandonó el municipio para resguardarse, pese que cuenta con 8 elementos de seguridad de lo custodian.