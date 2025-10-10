Anuncian un cartelazo para Irapuato

Por Juan José López Luna

Irapuato, Guanajuato

La empresa dueña del coso Revolución, anunció la corrida tradicional de Noviembre para conmemorar los 115 años de la gesta revolucionaria de México y al mismo tiempo el aniversario 85 del bautizo a la plaza de toros con ese nombre.

Aunque en realidad serán 88 años del nacimiento del majestuoso recinto taurino, el cual albergó la primera corrida en Agosto de 1937.

Y para regusto de los aficionados a la fiesta brava, de Irapuato y ciudades vecinas, el cartelazo lo integran el torero irapuatense y de dinastía Diego Silveti, la máxima figura actual del toreo Andrés Roca Rey y el huracán michoacano Issac Fonseca, teniendo en los chiqueros un hermoso y bravo encierro de Mimiahuapán, con lo que se palpa un corridon histórico así como un lleno hasta la azotea.