Domingo de riñas en Irapuato; 12 detenidos y un lesionado

Irapuato, Guanajuato.- El pasado domingo se desataron varias riñas en Irapuato, con 12 detenidos y una persona lesionada, según reportes oficiales. En el Cuarto Cinturón Vial, La Plaza del Comercio y la colonia San Vicente se registraron presuntas agresiones a las autoridades y peleas callejeras.

Cerca de la media noche, la Policía Municipal anunció la detención de 12 personas, entre las que se encontraban 5 mujeres y 7 hombres. Aparentemente, los elementos de seguridad realizaban un operativo y tras recordarles que el consumo de alcohol está prohibido en espacios públicos, una discusión acalorada terminó en agresión verbal y física por parte de los civiles.

Varios envases de bebidas fueron dejados en el mirador luego de que los presuntos incitadores del orden desafiaran a las autoridades. Según un comunicado oficial, acudieron también patrullas de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y trasladaron a las personas al Juzgado Cívico.

Horas antes, un grupo de jóvenes fue partícipe de una pelea entre los puestos de la Feria del Alfeñique en la Plaza del Comercio. Mientras las personas recorrían la feria, los adolescentes comenzaron a golpearse, provocando inseguridad en los asistentes y generando leves destrozos.

De acuerdo a los testigos, el hecho ocurrió frente a los transeúntes sin intervención de elementos policiacos. Aunque no pasó a mayores, la realidad de un poco o nula vigilancia al ser un evento donde acude gente de todas las edades, especialmente niños, preocupa a los irapuatenses.

En adición, se reportó a un hombre lesionado entre las calles Narcizo Mendoza e Insurgentes Oriente de la colonia San Vicente. Derivado de otra supuesta riña, el herido yacía en la vía pública con lesiones por impacto de bala y golpes en el cuerpo. La Guardia Nacional y la Policía Municipal acudieron al lugar y los paramédicos lo trasladaron a un hospital.

Desde conflictos en zonas vecinales hasta lugares públicos y comerciales son escenario de desorden y violencia en el municipio. En estas situaciones no sólo se ponen en riesgo los involucrados, sino que es una amenaza constante para todos los ciudadanos.