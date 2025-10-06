Alcaldesa Yozajamby Molina promueve valores cívicos con el programa “Presidenta con A en tu escuela”

Pénjamo, Guanajuato.- La mañana de este lunes, la alcaldesa Yozajamby Molina encabezó una nueva edición del programa “Presidenta con A en tu escuela”, realizado en la Secundaria Oficial de Pénjamo, acompañada del regidor Luis Valle.

El encuentro tuvo como propósito fomentar los valores cívicos y fortalecer la identidad nacional entre la comunidad estudiantil, promoviendo además el sentido de pertenencia, la participación social y el respeto a los símbolos patrios.

Durante el acto cívico, los alumnos participaron con la representación titulada “2 de octubre no se olvida”, donde escenificaron uno de los momentos más emblemáticos del movimiento estudiantil de 1968, recordando la importancia de la libertad, la justicia y la memoria histórica en la construcción de una sociedad más consciente.

En su mensaje, la presidenta municipal Yozajamby Molina exhortó a las y los jóvenes a ser partícipes en la vida pública, destacando que la transformación del municipio requiere de la unión entre gobierno y sociedad.

“Estos espacios son una oportunidad para reflexionar sobre quiénes somos como mexicanos y cómo, desde nuestras escuelas, podemos contribuir a un país más justo y participativo”, expresó la alcaldesa.

Como parte del programa, elementos de la Guardia Nacional participaron con una exhibición de vehículos y equipo táctico, mostrando parte del trabajo que realizan diariamente en el cumplimiento de sus misiones de seguridad y proximidad social.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal busca acercar a las autoridades a las escuelas, fortalecer los lazos con la juventud e impulsar la formación cívica y ciudadana desde las aulas.