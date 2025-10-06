Orientan a 700 adolescentes leoneses sobre embarazos no planeados

León, Guanajuato.- En el marco del Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planeado en Adolescentes, la Secretaría de Salud inició en el municipio de León el foro “100% Bussin: La vida que tú decides”.

Dirigido a jóvenes de nivel preparatoria este evento reunió a más de 700 estudiantes distribuidos en 18 grupos de la preparatoria CBTis 225.

Durante el foro, se trataron temas clave para la prevención del embarazo no planeado, tales como la toma de decisiones asertivas en la adolescencia.

Liderazgo positivo, la fertilidad en el ciclo menstrual y circuitos psicoeducativos interactivos

Estas actividades fueron diseñadas para proporcionar a las jóvenes herramientas que les permitan tomar decisiones informadas y responsables sobre su salud sexual y reproductiva.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2023, el 10.4% de las mujeres adolescentes de 15 a 19 años había tenido al menos un embarazo en los cinco años previos a la encuesta.

Este porcentaje es aún mayor entre las adolescentes hablantes de lengua indígena, alcanzando el 20.1%. Además, la tasa de fecundidad adolescente en México fue de 45.2 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años en 2023.

El foro “100% Bussin: La vida que tú decides” representa un paso significativo en la promoción de la salud y el bienestar.

La participación activa de los jóvenes y el enfoque educativo del evento contribuyen a fortalecer la prevención del embarazo no planeado en la región.

El foro “100% Bussin” forma parte de estas acciones estratégicas, fortaleciendo la educación integral y el empoderamiento de la juventud para tomar decisiones responsables sobre su vida y su salud.