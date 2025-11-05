Doble alerta: buscan a adolescentes desaparecidos a inicios de noviembre

Guanajuato.- Noviembre comenzó sus primeros días con la activación de 6 alertas Amber; cuatro menores ya fueron localizados con vida, sin embargo, faltan José Miguel y Lorenzo. Los menores de 16 y 17 años salieron de sus hogares en Salvatierra e Irapuato respectivamente y fue lo último que su familia supo de ellos.

José Miguel López Estrada llevaba un pantalón negro, camisa y tenis azules el primero de noviembre. Su cabello es ondulado negro, tiene ojos redondos y café oscuro y su estatura es de 1.75 metros con un peso de 94 kilogramos. El adolescente de 16 años cuenta con tatuajes en el brazo izquierdo, uno sin especificar y otro en forma de venas en la mano. En el brazo derecho, José Miguel presenta una cicatriz en el área de la muñeca.

Lorenzo Antonio Sombredero Arroyo desapareció el 3 de noviembre. El joven vestía un pantalón azul de mezclilla, playera y botas negras. En su descripción física se mencionan ojos redondos y café oscuro, cabello ondulado y negro, además de medir 1.70 metros y pesar 60 kilogramos. Como señas particulares, destacan tatuajes en la pierna derecha y ambos antebrazos, cicatrices en el estómago, en la rodilla izquierda y en ambas muñecas.

La ausencia de Lorenzo y José Miguel Se solicita apoyo de la comunidad guanajuatense para su localización, ya que en el contexto actual del estado y debido a su minoría de edad se teme sean víctimas de algún delito. En caso de contar con información que contribuya a que regresen a casa, la Fiscalía del Estado la recibirá.