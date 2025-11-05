Doble alerta: buscan a adolescentes desaparecidos a inicios de noviembre

Noviembre comenzó sus primeros días con 6 alertas Amber en Guanajuato y aunque se ha localizado a la mayoría, aún faltan José Miguel y Lorenzo, de Salvatierra e Irapuato

Redacción Notus5 noviembre, 2025

Guanajuato.- Noviembre comenzó sus primeros días con la activación de 6 alertas Amber; cuatro menores ya fueron localizados con vida, sin embargo, faltan José Miguel y Lorenzo. Los menores de 16 y 17 años salieron de sus hogares en Salvatierra e Irapuato respectivamente y fue lo último que su familia supo de ellos.

José Miguel López Estrada llevaba un pantalón negro, camisa y tenis azules el primero de noviembre. Su cabello es ondulado negro, tiene ojos redondos y café oscuro y su estatura es de 1.75 metros con un peso de 94 kilogramos. El adolescente de 16 años cuenta con tatuajes en el brazo izquierdo, uno sin especificar y otro en forma de venas en la mano. En el brazo derecho, José Miguel presenta una cicatriz en el área de la muñeca.

Lorenzo Antonio Sombredero Arroyo desapareció el 3 de noviembre. El joven vestía un pantalón azul de mezclilla, playera y botas negras. En su descripción física se mencionan ojos redondos y café oscuro, cabello ondulado y negro, además de medir 1.70 metros y pesar 60 kilogramos. Como señas particulares, destacan tatuajes en la pierna derecha y ambos antebrazos, cicatrices en el estómago, en la rodilla izquierda y en ambas muñecas.

La ausencia de Lorenzo y José Miguel Se solicita apoyo de la comunidad guanajuatense para su localización, ya que en el contexto actual del estado y debido a su minoría de edad se teme sean víctimas de algún delito. En caso de contar con información que contribuya a que regresen a casa, la Fiscalía del Estado la recibirá.

Redacción Notus5 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información