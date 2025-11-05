“Descansa en Paz amigo Piñita”: identifican a víctima de accidente en Pénjamo

La comunidad de Quesera de Cortés está de luto, Juan Cerda Moreno, perdió la vida por un choque en el camino que conecta a El Guayabo de Ruiz

Redacción Notus5 noviembre, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- La comunidad de Quesera de Cortés lamentó el fallecimiento de Juan Cerda Moreno, el joven que falleció este miércoles en un accidente sobre el camino entre la localidad y El Guayabo de Ruiz en Pénjamo. “Descansa en Paz amigo piñita”, expresaron al motociclista de 21 años.

De acuerdo con los primeros reportes, cerca de los invernaderos, su motocicleta y una camioneta chocaron de frente. El hecho fue reportado al sistema de emergencias, por lo que paramédicos de Santa Ana Pacueco se desplazaron al lugar. Al revisarlo, se dieron cuenta de que ya no contaba con signos vitales. Al parecer, el conductor del otro vehículo resultó lesionado y recibió atención médica.

Aparentemente, el percance no tuvo relación con los bloqueos y era una zona que Juan transitaba a diario.

Habitantes de La quesera de Cortés manifestaron sus condolencias a la familia de “Piñita”, a quien recordaron con cariño, por el trágico suceso.

