Disminuyen homicidios dolosos; aumenta secuestro y extorsión, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En Irapuato, el homicidio doloso, es decir, presumiblemente por hechos delictivos, tuvo una disminución de casi del 10 por ciento en el año 2025 y el municipio, ya no está entre las ciudades más peligrosas de México; sin embargo, el secuestro, la extorsión, el narcomenudeo, se “dispararon”.

En base al informe anual del “Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos?” en su reporte de incidencia delictiva correspondiente al año 2025 en su comparativo con 2024, arrojó diversos datos que incuben a Irapuato y que en algunos casos hubo disminución y en otros hubo un aumento.

Homicidio doloso y feminicidio

En relación homicidio doloso y feminicidio, en el año 2025 se realizaron 239 carpetas de investigación abiertas por este delito, detallando que en promedio en Irapuato se abrió 20 carpetas de investigación por homicidio doloso por mes.

Aunque la cifra pareciera que es alta, porque al parecer una persona fallece asesinada cada día y medio, hubo disminución en tasa de un 9.39% respecto al año 2024. Irapuato ocupó la posición 31 a nivel nacional en el ranking en este delito entre las 255 ciudades con más de 100 mil habitantes y ocupó la octava posición a nivel estatal en el ranking en este delito.

Secuestro

En Irapuato, un total de 6 carpetas de investigación fueron abiertas por el delito de secuestro, es decir, que en promedio en Irapuato se abrió una carpeta de investigación por secuestro cada 2 meses durante el año 2025.

Las 6 carpetas abiertas en 2025 comparadas con las 3 carpetas del 2024 significó un aumento de un 100% en el periodo señalado; Irapuato ocupó la posición 28 a nivel nacional en el ranking en este delito entre las 255 ciudades con más de 100 mil habitantes y el segundo lugar a nivel estatal en el ranking en este delito, sólo por debajo de León.

Extorsión

En el rubro de la extorsión el Observatorio, acumuló de manera oficial, 235 carpetas de investigación abiertas por este delito; en promedio en Irapuato se abrieron 19 carpetas de investigación por extorsión cada mes.

Las 235 carpetas registradas en 2025 comparadas con las 102 carpetas del 2024 significó un aumento de un 130% respecto al 2024, ocupando la posición 6 a nivel nacional en el ranking en

este delito entre 255 ciudades con más de 100 mil habitantes y la quinta posición a nivel estatal en el ranking en este delito.

El robo con violencia, robo de vehículos, robo a casa habitación, robo de negocios, robo a transeúntes, violencia familiar, tuvieron una disminución.