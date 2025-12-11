Tribunal de Justicia Guanajuato logra 112 por ciento de eficacia en 2025

Silao, Guanajuato.- La Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, María Raquel Barajas Monjarás, presentó el Informe de Actividades 2025, correspondiente al periodo del 19 de noviembre de 2024 al 14 de noviembre de 2025.

Durante su intervención, destacó los logros alcanzados y las acciones institucionales que fortalecen la transparencia, la eficiencia y la cercanía con la ciudadanía, reafirmando el compromiso del Tribunal de garantizar justicia administrativa con responsabilidad y vocación de servicio.

En dicho periodo a informar, se resolvieron 1,204 asuntos más de los que ingresaron, que fueron 10,391, disminuyendo el rezago en un 12% y se obtuvo una eficacia del 112%, la más alta en los últimos siete años.

Asimismo, se logró agilizar los tiempos de resolución, atender las necesidades del servicio y resolver con oportunidad los recursos de reclamación que en este año se incrementaron en un 92.97% respecto al año anterior.

Se fortaleció la infraestructura tecnológica, mediante la implementación de más de once paquetes de mejoras estratégicas, destacando la clasificación de contratos y la generación de reportes mensuales.

Para consolidar al Tribunal como una institución moderna, confiable y cercana a la sociedad, avanzamos en la construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2025 – 2030, estrategia alineada a la Visión Guanajuato 2050, cuya planeación se centra en 3 ejes:

Gestión de resultados del TJA;

Gestión de Usuarios y Ecosistema de Justicia Administrativa; y

Gestión de procesos, colaboradores y tecnología.

Los cuales que tiene como finalidad, optimizar los tiempos de respuesta; disminuir el rezago jurisdiccional y modernizar la operación interna del Tribunal mediante la consolidación de la transformación digital.

Reconociendo que la capacitación constituye el pilar fundamental para la excelencia, este año el Tribunal en colaboración con la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político, implementó un programa integral de capacitación con el propósito de fortalecer las competencias normativas y administrativas de las y los funcionarios municipales. La iniciativa se desarrolló a través de cinco jornadas, abarcando las distintas regiones del estado, logrando la cobertura en los 46 municipios.

En Materia de Igualdad laboral y no discriminación, a través del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, se presentó y aprobó por el Consejo Administrativo la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación del Tribunal, ratificando el compromiso institucional de avanzar hacia un entorno donde mujeres y hombres cuenten con las mismas oportunidades para desarrollarse plenamente.

Barajas Monjarás reafirmó su compromiso de trabajar con responsabilidad y vocación de servicio, para honrar el privilegio de representar al Tribunal de Justicia Administrativa; asimismo, expresó su reconocimiento a: Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, Titular de la Primera Sala; del Magistrado Eliverio García Monzón, Titular de la Segunda Sala; de la Magistrada Diana Arce Romero, Titular de la Tercera Sala; de la Magistrada Elvia Oralia del Pilar Durán Isaís, Titular de la Cuarta Sala; del Magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, Titular de la Quinta Sala; y del Magistrado Arturo Lara Martínez, Titular de la Sala Especializada, así como a todo el personal del TJA Guanajuato, por trabajar bajo un mismo propósito, servir mejor a nuestra gente.

Por su parte, Janet Melanie Murillo Chávez, Presidenta Municipal de Silao de la Victoria, refirió que el Tribunal, trabaja todos los días por resolver controversias, destacó que el trabajo de este Tribunal da dirección y resolución a muchos temas importantes en todo el estado.

En ese sentido, Roberto Carlos Terán Ramos, Presidente del Congreso de Estado expresó que este informe es producto del trabajo de mujeres y hombres profesionales que realizan un servicio trascendente para las y los guanajuatenses, escuchar los resultados da confianza a los ciudadanos de que sus derechos frente a la autoridad están a salvo. El número de demandas refleja la carga de trabajo y la eficiencia en la impartición de justicia.

Héctor Tinajero Muñoz, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia subrayó que el Tribunal se ha construido como un espacio sólido para garantizar la legalidad como un principio para la ciudadanía. Cada logro ha sido posible gracias a la dedicación del personal que integra esta institución, que hoy garantiza un servicio digno para los guanajuatenses.

Por su parte, Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora Constitucional del Estado de Guanajuato resaltó la gran labor de esta institución por llegar a cada rincón de Guanajuato y ser un Tribunal imparcial que protege los derechos de las personas. Destacó que los logros y esfuerzos hoy generan certeza y seguridad para los guanajuatenses. Resaltó que en Guanajuato prevalece el estado de derecho y esto lo hace posible el trabajo de todas las instituciones. Asimismo resaltó el Plan de Desarrollo y la innovación que hacen al Tribunal como un referente nacional y un ejemplo a seguir.

