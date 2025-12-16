Diputados de MORENA niegan préstamo a Abasolo; alcalde acusa falta de apoyo

Abasolo, Guanajuato.- El alcalde de Abasolo lanzó una crítica a la bancada morenista del Congreso del Estado luego de que votaran en contra de un préstamo solicitado por el edil para realizar obras de construcción en el municipio. Job Gallardo señaló que “sacrificaron” su propuesta por representar una contradicción: “cómo le iban a votar en contra de la gobernadora su deuda (para el acueducto Presa-Solís) y a mí a favor”.

Con 17 a favor, siendo miembros de partidos opositores como el PAN, Movimiento Ciudadano y Partido verde quienes apoyaron la deuda. Y 21 votos en contra, desecharon la iniciativa. Job mencionó que con poco más de 29 mil pesos planeaba pavimentar más de un kilómetro de calles, lo que implicaba 10 obras.

“Me da mucha tristeza y a la vez también vergüenza que, por una consigna política, por un pleito estúpido que tiene la bancada de diputados, una bancada minoritaria con la gobernadora. Me hayan sacrificado. Yo creo que es una falta de competencia, de conocimiento de las finanzas”, afirmó que los diputados no conocen las necesidades de los municipios al nunca haber estado en un cargo ejecutivo.

El presidente habló de ser buscado por sus compañeros cuando tienen problemas diversos, pero tras el ‘abandono’ de los morenistas, espera que vayan y le den la cara al pueblo, que, según comentó, reclamarán el voto negativo. “Somos compañeros, pero también se dan batallas adentro del partido. Y no me voy a quedar callado y no me van a doblar”, concluyó.