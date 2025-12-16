Entregan despensas del programa Familias Fuertes en Abasolo

El DIF Municipal realizó la entrega simbólica de apoyos alimentarios para fortalecer la economía familiar y refrendar su compromiso con el bienestar de las familias abasolenses

Redacción Notus16 diciembre, 2025

Abasolo, Guanajuato.- Se llevó a cabo la entrega de despensas del programa “Familias Fuertes”, una acción enfocada en fortalecer la economía familiar y brindar apoyo alimentario a quienes más lo necesitan.

El evento contó con la presencia de la Directora del DIF, María del Refugio Contreras, así como de la Presidenta del DIF Municipal, Natalia Gallardo,  y la coordinadora del Centro Gerontológico, Mari Ponce, quienes dirigieron mensajes a las y los asistentes, destacando la importancia de trabajar de manera cercana y solidaria con la comunidad.

Como parte del programa, se realizó una entrega simbólica de despensas, reconociendo el compromiso del DIF Municipal con el bienestar de las familias abasolenses. La jornada concluyó con la toma de fotografía general y el agradecimiento a las personas presentes por su participación.

Estas acciones refrendan el compromiso del DIF Abasolo de seguir impulsando programas sociales que fortalezcan a las familias y contribuyan al desarrollo integral del municipio.

