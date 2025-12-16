Bloqueos podrían comenzar después de las 7 de la noche el miércoles

México.- El Frente Nacional Para la Defensa del Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Alianza Nacional de Transportistas (ANTAC) han convocado una jornada de movilización a nivel nacional para mañana, miércoles 17 de diciembre para ‘meter presión’ al Gobierno Federal a dar solución a sus demandas.

Aunque los líderes hicieron un llamado masivo para concentrarse en las principales carreteras y aduanas desde las primeras horas, aclararon que, a diferencia de otras protestas, la circulación no será cerrada inicialmente.

La presencia de los campesinos y transportistas listos para actuar servirá como una medida anticipatoria sobre los resultados de la mesa de diálogo las 7 de la noche. Por lo que se pidió tomar precauciones. En esta reunión participarán los representantes de la Secretaría de Agricultura, SEGOB, Economía y Bienestar.