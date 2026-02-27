“Borita” Alcántar asume responsabilidad tras goleada de la Trinca

Irapuato, Guanajuato.- Luego del contundente 5-0 recibido ante el Atlante, el director técnico de la Trinca, Daniel ‘Borita’ Alcántar, dio la cara ante la afición y asumió completamente la responsabilidad por la dolorosa derrota.

Tras el silbatazo final, el estratega fresero reconoció el complicado momento que vivió el equipo y no evadió cuestionamientos. “Yo doy la cara y me responsabilizo, pues eso es parte fundamental”, declaró con firmeza.

Alcántar admitió que se equivocó en el planteamiento táctico inicial y que, tras recibir el primer tanto, el equipo perdió el orden y la confianza. “Hoy fue una noche terrible”, sentenció el entrenador, visiblemente afectado por el resultado.

El técnico aseguró que el revés deja una enseñanza importante y que el grupo deberá retomar el hambre y la competitividad que lo habían caracterizado durante el torneo. De cara al próximo compromiso frente a Alebrijes de Oaxaca, adelantó que trabajarán para recomponer el rumbo y volver a conectar con una afición que en las últimas jornadas ha disminuido su presencia en el estadio.

Asimismo, subrayó que la calificación está en manos del propio equipo, pero para ello será indispensable ganar los cuatro partidos restantes como local y sumar puntos en calidad de visitante. “Necesitamos enderezar el camino”, puntualizó.

Durante el encuentro se escucharon gritos desde la tribuna pidiendo su salida de la dirección técnica. Al respecto, Alcántar fue mesurado: señaló que la afición está en su derecho de manifestarse y que parte de la profesión es entender que el entrenador está expuesto a la crítica y a los abucheos. “Es producto de los sentimientos que provocó el resultado en los aficionados”, comentó, aunque consideró que de alguna manera es injusto, pues —dijo— “en las buenas y en las malas, hay que estar”.

La Trinca ahora deberá demostrar en la cancha que la goleada fue solo un tropiezo y no el reflejo de una crisis deportiva rumbo a la recta final del torneo.