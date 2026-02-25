Diputada del Verde renuncia a su partido

Guanajuato, Guanajuato.- “Después de ocho años en el Partido Verde, hoy cierro una etapa.La congruencia con mis principios guía esta decisión. Continuaré sirviendo a Guanajuato con claridad y responsabilidad”, escribió la ahora diputada independiente, Itzel Mendo, tras renunciar al Partido Verde Ecologista de México PVEM.

Itzel Mendo, al parecer estaría teniendo diferencias de pensamiento con la dirigente estatal encabezada por la senadora Virginia “Kikis” Magaña; en junio del año 2025, la legisladora cambió su voto en contra de la despenalización del aborto, situación que benefició al Partido Acción Nacional PAN en Guanajuato.

“la amistad y la lealtad se miden día con día”: Itzel Mendo

Luz Itzel Mendo González, fue regidora en el gobierno municipal de Apaseo el Grande y apenas un día antes le mandó una felicitación al diputado Sergio Alejandro Contreras que había sido dirigente estatal del verde cuando ella ingresó a los diversos cargos públicos en los que ha estado.

“Quiero ser de las primeras en felicitar a un gran líder!! Pero sobretodo a un gran ser humano, a mi guía y maestro político, pero sobretodo a mi gran amigo, ese amigo que está 24/7 y que no me deja, que tiene un enorme corazón lleno de experiencias de vida, gracias por permitirme hasta hoy ser parte de tu vida, la amistad y la lealtad se miden día con día, y hoy agradezco y festejo tu vida!!! Feliz cumpleaños mi querido @scontrerasmx Sergio Contreras que la pases de lo mejor, te quiero mucho amigo.

Entre las últimas noticias de la diputada, fue cuando decidió denunciar por violencia política de género a la legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), Sandra Alicia Pedroza Orozco, quien le arrojó billetes por votar en contra de la despenalización del aborto.

“Continuaré con responsabilidad, apertura al diálogo y respeto a todas las fuerzas políticas, privilegiando siempre el interés público por encima de cualquier interés partidista. La democracia se fortalece cuando las decisiones se toman de frente con claridad y congruencia”, puntualizó.