Vinculan a proceso a tres por secuestro en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Como resultado de las investigaciones y los datos de prueba presentados ante la autoridad judicial, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró la vinculación a proceso de CARLOS MANUEL “N”, ODALIS SARAÍ “N” y JORGE IVÁN “N” por su probable participación en el delito de secuestro agravado, cometido en la capital del estado.

Los hechos ocurrieron la mañana del 17 de febrero de 2026, alrededor de las 07:30 horas, cuando la víctima circulaba por el camino hacia la comunidad El Coyote, en el municipio de Guanajuato, con dirección a su trabajo. En el trayecto, una camioneta le cerró el paso y varias personas armadas descendieron para obligarlo a bajar de su vehículo y subirlo por la fuerza a la unidad.

Posteriormente, la víctima fue trasladada a una zona cerril donde permaneció en cautiverio. Al día siguiente fue llevado a otro inmueble, mientras sus captores exigían a sus familiares dinero en efectivo y la factura de varios vehículos propiedad de la víctima a cambio de su liberación.

Tras la denuncia, agentes de Investigación Criminal realizaron labores de inteligencia que permitieron ubicar un inmueble en el municipio de Silao, donde fue detectado un hombre armado. Ante el riesgo, se desplegó un operativo que derivó en la liberación de la víctima y la detención de tres personas presuntamente implicadas.

Con base en los datos de prueba, el Ministerio Público presentó el caso ante un juez, quien determinó vincular a proceso a los tres imputados por secuestro agravado. Además, ODALIS SARAÍ “N” y CARLOS MANUEL “N” fueron vinculados por delitos contra la salud, mientras que CARLOS MANUEL “N” también enfrentará cargos por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea.

A los tres se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se estableció un plazo para la investigación complementaria.