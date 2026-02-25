UG firma convenio con Puerto Interior para vincular academia e industria

Silao, Guanajuato.- La Universidad de Guanajuato (UG) forma parte de las Instituciones de Educación Superior (IES) firmantes del Convenio de Colaboración con Organismos de Guanajuato Puerto Interior (OGPI), desde el cual se busca fortalecer la vinculación entre los sectores educativo y empresarial.

De esta manera, más de 20 IES del Estado de Guanajuato, entre las que se encuentra la Universidad de Guanajuato, en conjunto con los OGPI celebraron esta alianza que consolida la construcción de un puente efectivo entre la academia y la industria privada, al refrendar su compromiso para trabajar de manera coordinada en la generación de más oportunidades que impulsen la formación profesional de las comunidades estudiantiles, al tiempo que contribuyen al desarrollo social y económico del estado.

En representación de las IES firmantes, la Dra. Rosa Hernández Soto, Directora de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional, subrayó que se tiene “el compromiso de revisar y fortalecer continuamente nuestra oferta académica para que sea pertinente e innovadora, alineada a las necesidades y tendencias del sector productivo. Nos corresponde formar talento humano competitivo, con habilidades técnicas sólidas, pero también con pensamiento crítico, ética profesional y capacidad de adaptación”, dijo.

Desde una visión de impacto y permanencia, el Lic. Alberto Soto Ontiveros, Presidente del Consejo Directivo de los OGPI, destacó que: “Este convenio tiene como propósito consolidar una estrategia permanente de vinculación entre el sector educativo y el desarrollo económico, dando estructura, continuidad y certeza jurídica a la colaboración institucional. Se busca anticipar las necesidades del sector productivo, generar beneficios reales para estudiantes, empresas y comunidad, y garantizar una alianza de largo plazo que fortalezca el talento, la innovación y el crecimiento sostenible de Guanajuato”.

En representación de la UG, el Dr. Salvador Hernández Castro, Secretario General de la Máxima Casa de Estudios del estado, suscribió este acuerdo que coadyuva a acercar a la comunidad universitaria a mayores y mejores oportunidades de acceso a espacios para la realización de prácticas profesionales y servicio social, contribuyendo a su vez al aporte del talento universitario.

Al tratarse de un acuerdo con carácter institucional, su alcance se extiende a todas las Divisiones que integran la UG en sus campus universitarios, lo que amplía su contribución al sector productivo mediante la multidisciplinariedad que reúne capacidades y conocimientos en beneficio de la sociedad.

Asimismo, como institución se abren más oportunidades para acercar a las y los trabajadores que forman parte de estos organismos el fortalecimiento de sus perfiles profesionales a través de la oferta y desarrollo de las Microcredenciales UG: https://microcredenciales.ugto.mx/index.php/incio/ reconocimientos digitales que certifican habilidades específicas y se obtienen en experiencias formativas breves y verificables.

Estas microcredenciales son acumulables, y parte de la trayectoria académica y profesional de las personas. Esta estrategia académica permite fortalecer las capacidades especializadas y necesarias dentro del sector empresarial con pertinencia.

Este esfuerzo conjunto al que se suma la UG reafirma su compromiso y vocación social desde la formación de profesionistas capaces y comprometidos con el desarrollo social.