Detiene a “El Wero Menfis”, principal causante de violencia en Dolores Hidalgo

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato en colaboración con la Secretaría Pública Municipal, logró la detención y obtuvo la vinculación a proceso penal de JOSÉ “N” alias “el wero menfis”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, derivado de hechos criminales ocurridos en Dolores Hidalgo. Este sujeto es considerado uno de los principales generadores de violencia en el municipio.

De acuerdo con los datos de prueba, el 17 de febrero de 2025, entre las 14:00 y las 14:50 horas, la víctima se encontraba en la colonia Independencia, en compañía de dos personas cuando un vehículo se aproximó y de él descendió “el menfis”, quien, sin mediar palabras, accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones en contra del ofendido.

Tras la agresión, el imputado subió al vehículo y se retiró del sitio. La víctima quedó tendida sobre la vía pública y, pese a los esfuerzos posteriores perdió la vida en el lugar a consecuencia de las heridas producidas por los disparos. Momentos después, elementos de la policía preventiva del municipio lograron detener al presunto agresor.

De manera paralela, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional “D”, encabezó las diligencias correspondientes, mientras agentes de Investigación Criminal y peritos recabaron testimonios, entre otros elementos técnicos y científicos que permitieron establecer la probable participación del imputado.

Con base en los datos de prueba expuestos en audiencia, el Juez resolvió dictar auto de vinculación a proceso en contra de JOSÉ “N” por el delito de homicidio calificado, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva y fijar el plazo para el cierre de la investigación complementaria.