Diputada de MORENA denuncia machismo de alcaldes de MORENA, en Guanajuato

Salamanca, Guanajuato.- La diputada de MORENA, Hades Aguilar, emitió un comunicado dirigido especialmente contra los alcaldes de su partido, porque formaron bloques de trabajo, donde señaló que hay machismo, porque excluyeron a la alcaldesa Cinthia Teniente de la reunión con la gobernadora.

Hay que marcar que una semana antes, 9 de los 11 alcaldes de MORENA que hay en Guanajuato, decidieron que su líder, fuera el presidente de Abasolo Job Gallardo Santellano Y en dicha reunión tampoco invitaron a su compañera, quien es esposa del senador Emmanuel Reyes Carmona y cuñada de la diputada Miriam Reyes.

“En Morena tenemos un principio claro, combatir la violencia política en razón de género. Y cuando una mujer con responsabilidad pública como mi compañera y amiga Cinthia Teniente, alcaldesa de Villagrán es excluida de espacios de decisión, cuando se forman bloques para aislarla y luego se intenta culparla de no asistir, estamos frante a prácticas que no debemos tolerar”, escribió la diputada Hades Aguilar.

Por su parte Cinthia Teniente, dijo que fue excluida de la reunión entre la mayoría de los alcaldes machos de MORENA, que la quieren aislar políticamente y afectar a su esposo el senador Emmanuel Reyes.

“Hoy se llevó a cabo una reunión entre la mayoría de los alcaldes machos de morena en el estado. No asistí por una razón muy sencilla: no fui convocada. Que quede absolutamente claro: no hice vacío, no me negué a asistir y no me aparté de ningún esfuerzo institucional. Simplemente fui excluida”, escribió la alcaldesa.