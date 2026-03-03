¿Tercera Guerra Mundial? Alemania y Francia apoyan a Estados Unidos

Alemania, Reino Unido y Francia defenderán sus intereses al lado de Estados Unidos ante los ataques con Irán, mientras que Rusia y China manifiestan respaldo al país

Redacción Notus3 marzo, 2026

México.- Los ataques entre Irán e Israel y Estados Unidos han escalado hasta conseguir que hasta dirigentes como Vladimir Putin de Rusia, se posicionaran al respecto. Al parecer, Rusia y China podrían respaldar a Irán, mientras que Alemania, Francia y Reino Unido manifestaron que apoyarán al bloque Israel-Estos Unidos para defender sus intereses en caso de una Tercera Guerra Mundial.

Luego de que Estados Unidos protagonizara un bombardeo en donde murió Alí Jameneí, líder supremo iraní, Vladimir Putin expresó sus condolencias y calificó como violación a la soberanía, la intervención de Donald Trump, además de mostrar su apoyo mediático. China también ha pedido el término de hostilidades, abogando por la estabilidad regional.

Cabe destacar que ambos son aliados comerciales y estratégicos de Irán.

Por su parte, Alemania, a través del canciller Friedrich Merz afirmó “estar en la misma sintonía” que el gobierno estadounidense, sumándose para erradicar la amenaza nuclear de Irán. Asimismo, Francia y Reino Unido afirmaron su colaboración para someter al pueblo iraní y defender sus intereses.

De igual forma, el presidente Trump anunció que suspenderá relaciones comerciales con España por negarse a dejar que Estados Unidos utilice las bases de Rota y Morón para atacar Irán.

