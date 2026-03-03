Camión de transporte de personal arrolló a motociclista, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un motociclista resultó lesionado la mañana de este martes luego de ser atropellado por un camión de transporte de personal en el municipio de Irapuato.

El percance se registró en la glorieta ubicada en la entrada de la colonia Las Liebres, donde, por causas aún no determinadas, un camión de la empresa Express impactó al conductor de la motocicleta.

Tras el reporte al sistema de emergencias 911, al lugar se trasladaron cuerpos de auxilio, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y ordenar el retiro de las unidades involucradas. Tanto el autobús como la motocicleta quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes serán las encargadas de deslindar responsabilidades y determinar la mecánica del accidente.

El incidente generó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio y el levantamiento de evidencias.