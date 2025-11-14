Dignifica estudio del INAH a las “momias” de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) celebró sus 55 años de existencia y lo más destacado de su celebración fue la conferencia “Ni monstruos ni objetos: historias de vida de las momias de Guanajuato.

El tema fue presentado por las y los antropólogos físicos María del Carmen Lerma Gómez, Israel David Lara Barajas e Ilán Santiago Liboreiro Reyna y la restauradora Leslie Julieta Cabriada Martínez.

Informaron que los cuerpos áridos encontrados en el Panteón de Santa Paula, conocidos como “las Momias de Guanajuato”, fueron objeto de un estudio profundo realizado por el INAH. Durante cuatro años, especialistas analizaron sus condiciones físicas, sus historias de vida y los factores que explican su conservación. El resultado es un informe que dignifica a estos cuerpos y aporta insumos para fortalecer su protección como patrimonio cultural.

Los estudios no se centraron en los elementos físicos: también se hicieron estudios histiográficos para conocer vida de las personas que ahora son cuerpos momificados. La hipótesis más reconocida es que el clima de la región contribuye a ese fenómeno.

El proyecto de dignificar la memoria de los cuerpos áridos fue iniciado por Paloma Robles Lacayo cuando ella fue directora del Museo de las Momias de Guanajuato.

Las y los especialistas recorrieron la zona donde están los cuerpos exhibidos en vitrinas. Constataron que las momias están en buen estado. Las medidas de conservación actuales, como el uso de vitrinas selladas y sistemas de protección, han permitido que el deterioro no avance. Según el reporte del INAH, los principales problemas de conservación se concentran en las llamadas momias viajeras, aquellas que fueron trasladadas fuera del país en décadas pasadas.

Estas momias fueron rescatadas durante la administración del ex alcalde Luis Fernando Gutiérrez Márquez, después de que el empresario Manuel Hernández Berlín llevara a exhibir 36 cuerpos áridos a Estados Unidos durante cuatro años. Posteriormente, fueron recuperados y hoy se exhiben en otro espacio bajo esa denominación.

Los daños observados en algunos ejemplares corresponden a procesos acumulados a lo largo del tiempo y no a la gestión actual, señala el reporte. Con las vitrinas modernas y los protocolos de conservación, el objetivo es garantizar que el deterioro no continúe y que las momias permanezcan en condiciones estables para las futuras generaciones.

El estudio del INAH, además de revelar historias de violencia, esfuerzo físico y enfermedades comunes en los siglos XIX y XX, ofrece argumentos sólidos para avanzar hacia la declaratoria de las Momias como Patrimonio de la Nación. Con ello, Guanajuato busca consolidar una nueva museografía que sea más atractiva, más lúdica y también más científica, capaz de explicar los contextos de vida y dignificar las historias detrás de cada cuerpo.

El director general del INAH, Omar Vázquez Herrera, explicó que el debate sobre la patrimonialización de las momias ha sido complejo, ya que no encajan en las categorías tradicionales de monumentos muebles o inmuebles. Sin embargo, señaló que el estudio acredita la importancia de los cuerpos áridos para la historia de Guanajuato y de México, y que existen suficientes elementos para reconocer su valor simbólico y cultural.

Vázquez también destacó que hay voluntad de los tres órdenes de gobierno para apoyar la remodelación del Museo de las Momias, especialmente en la parte museográfica y científica. La federación, el estado y el municipio trabajan en conjunto para aportar recursos y garantizar que el nuevo proyecto ofrezca una experiencia más atractiva, lúdica y científica.

Concluye celebración

Tras varios días de actividades y conferencias, la celebración tuvo un evento de clausura en la Alhóndiga de Granaditas. Estuvieron presentes Olga Adriana Hernández Flores, directora del Centro INAH Guanajuato; Héctor Álvarez Santiago, director del Museo Regional de la Alhóndiga de Granaditas; Samantha Smith, presidenta municipal de Guanajuato, y Joel Omar Vázquez Herrera, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Durante la ceremonia se reconoció la trayectoria del personal con más de 30 años de servicio y de quienes han contribuido al fortalecimiento de este importante espacio cultural. El evento contó con la participación de la Banda de Música del Estado de Guanajuato.